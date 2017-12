Juliana Veloso começa disputa por vaga A brasileira Juliana Veloso estréia nesta quinta-feira na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, em Atenas - o evento servirá como teste das instalações do parque aquático grego reformado para os Jogos Olímpicos, que acontecem em agosto. Na competição também estarão em disputa as 22 vagas olímpicas que restam em cada modalidade - 12 atletas já foram selecionados no Mundial de Barcelona, em 2003. Juliana salta primeiro na plataforma de 10 metros. No sábado, competirá no trampolim de 3 metros. Todas as provas têm eliminatórias, semifinal e final no mesmo dia. A Copa do Mundo reúne 37 países, com média de 55 atletas por prova. Juliana, de 23 anos, sabe que não é o momento de arriscar. Por isso, pretende fazer uma prova conservadora, focada única e exclusivamente na obtenção da vaga olímpica. "Sabemos do nosso potencial, mas de nada adianta ficar pensando em medalha no Pré-Olímpico se não conseguirmos a vaga para os Jogos de Atenas. Temos de pensar primeiramente em estar entre os 22 classificados. Depois disso, o que vier será lucro." Na sexta, os brasileiros Cassius Duran e César Castro competem na prova do trampolim de 3 metros. E no domingo, Cassius e Ubirajara Barbosa saltam da plataforma de 10 metros. Cassius destacou o alto nível do Pré-Olímpico. "Os melhores do mundo estão aqui. É a competição com o maior número de saltadores que já vi. Tem mais competidores aqui do que nos Jogos Olímpicos de 2000."