Juliana Veloso conquista título no Rio Depois de ganhar duas medalhas (prata e bronze) nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, a carioca Juliana Veloso conquistou neste sábado o pentacampeonato no trampolim de 1 metro, no Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, no Rio de Janeiro. Amanhã, ela disputa o título do trampolim de três metros. "Esta foi minha primeira competição oficial após o Pan. Apesar de ter ficado sem competir por três meses por causa da lesão no punho, gostei da prova, que não é a minha especialidade", disse Juliana, que compete pelo Fluminense. Na segunda posição, ficou Milena Sae, do Clube Semanal de Campinas, seguida por Evelyn Winckler, do Pinheiros. A competição definirá também a equipe brasileira que disputará a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, em fevereiro. O local da competição ainda não foi definido.