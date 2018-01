Juliana Veloso é prata no México A saltadora Juliana Veloso, do Fluminense, conquistou a medalha de prata na modalidade plataforma - sua especialidade - do Grand Prix de Saltos Ornamentais do México, realizado na Universidade de Juarez. A atleta carioca fez 303 pontos, ficando atrás da chinesa Li Roa. Esta foi a sétima das nove etapas do Grand Prix de Saltos Ornamentais.