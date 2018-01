Juliana Veloso em 11º lugar no Canadá A norte-americana Laura Ann Wilkson venceu nesta quarta-feira a prova da plataforma de 10 metros dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, Canadá. A brasileira Juliana Veloso terminou em 11º lugar, ao somar 450,45 pontos - ela volta a competir na sexta, no trampolim de 3 metros. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira feminina de pólo aquático enfrenta a Alemanha, às 20 horas (horário de Brasília), pela terceira rodada do torneio, com transmissão da SporTV 2. As garotas perderam os dois primeiros jogos ? da Holanda e da Austrália. Nas maratonas aquáticas, a holandesa Edith van Dijk faturou mais um ouro. Depois de vencer os cinco quilômetros, nesta quarta-feira foi a vez dos dez quilômetros. Ela completou a prova em 1h56m00s, seguida pela italiana Federica Vitale (1h56m02s) e pela alemã Britta Kamrau (1h56m04s). A brasileira Bruna Cavalcanti ficou em 21º lugar, com 2h07m25. Entre os homens, o norte-americano Chip Peterson deu o troco no alemão Thomaz Lurz, que havia sido ouro nos cinco quilômetros. Nesta quarta-feira, Chip Peterson venceu a prova dos dez quilômetros, com 1h46m38s, e Thomaz Lurz ficou com a prata (1h46m45s). O búlgaro Petar Stoychev terminou com o bronze (1h46m50s). Os brasileiros Guilherme Bier e Luis Eduardo ficaram em 18º (1h48m15s) e 27º lugares (1h58m41s), respectivamente.