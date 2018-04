Juliana Veloso fica em 16º lugar Ainda não foi desta vez que Juliana Veloso conseguiu ir para a final da plataforma de 10 metros. A carioca de 23 anos fez bem o segundo salto, conseguindo 49,20 pontos. Na quarta tentativa, obteve nota 44,10. Mesmo assim, só somou 469,95 pontos, ficando em 16.º. Somente as 12 primeiras colocadas vão disputar as medalhas amanhã. Por enquanto, lidera a disputa a australiana Loudy Tourky, com 560,10 pontos. A primeira colocada, no entanto, não quer ouvir a palavra favoritismo. "Ainda é cedo para falar sobre isso, ainda temos a final", disse Loudy, hoje. "A competição está difícil e há sete garotas com chances de ouro." A última a garantir a vaga foi Tekiri Miyazaki, do Japão, com 486,63. Juliana, a única representante feminina do País em Atenas, melhorou sua posição em relação a Sydney/2000, quando terminou em 19.º. Na quarta-feira, ela tem eliminatória do trampolim de 3 metros. Confira as classificadas: 1) Loudy Tourky (AUS) - 560.10 pontos 2) Lao Lishi (CHI) - 551.97 3) Chantelle Newbery (AUS) - 545.25 4) Olena Zhupina (UCR) - 543.57 5) Emilie Heymans (CAN) - 538.17 6) Li Ting (CHI) - 538.02 7) Tania Cagnotto (ITA) - 526.44 8) Paola Espinosa (MEX) - 519.21 9) Myriam Boileau (CAN) - 517.56 10) Laura Wilkinson (EUA) - 508.71 11) Sara Hildebrand (EUA) - 489.18 12) Takiri Miyazaki (JAP) - 486.63