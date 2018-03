Juliana Veloso fica fora da final A saltadora Juliana Veloso terminou em 13.º lugar, hoje, na plataforma, após a quarta rodada de saltos das semifinais (444.99 pontos). "Saltei muito menos do que posso e isso me deixa otimista para o Pan", disse Juliana, que se prepara para os Jogos de São Domingos, em agosto. A China colocou Li e Lishi Lao no pódio, com a australiana Loudy Tourky em terceiro. Amanhã, o Brasil enfrenta a Grã-Bretanha no pólo aquático feminino e Cassius Duran e César Castro saltam no trampolim de 1 metro. Hoje, no pólo aquático masculino, o Brasil perdeu da Eslováquia por 7 a 4.