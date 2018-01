Juliana Veloso ganha mais uma nos Saltos Ornamentais Com 100% de aproveitamento, Juliana Veloso completou neste sábado o penúltimo dia de competições na Taça Brasil de Saltos Ornamentais, que está sendo realizada no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Depois ter vencido no trampolim de 1m e no trampolim de 3m sincronizado, ela brilhou na plataforma, prova na qual é especialista. Com 290 pontos, foi a primeira colocada individual. Já ao lado de Camila Farias, obteve média 198 e, mais uma vez, subiu ao topo do pódio. Embora Camila e Juliana sejam colegas de clube - as duas treinam em períodos distintos e seguem ritmos diferentes - agora, como estão próximas de garantir a vaga para os Jogos Pan-Americanos, buscarão conciliar os horários em 2007. ?Temos um sintonia muito forte. Não será difícil acertar detalhes com a Camila?, comentou Juliana. Ainda restam três seletivas, todas a serem realizadas no ano que vem, para definir quem representará o Brasil nos Jogos do Rio em 2007. No domingo, Juliana sobe no trampolim de 3m para encerrar sua participação na Taça Brasil.