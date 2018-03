Juliana Veloso ganha o terceiro ouro A saltadora Juliana Veloso encerrou nesta sexta-feira sua participação no Sul-Americano de Saltos Ornamentais, em Buenos Aires, com a conquista da medalha de ouro no trampolim de três metros, totalizando três primeiros lugares ? venceu também no trampolim de um metro e plataforma de 10 m.