Juliana Veloso ganha ouro na Argentina Juliana Veloso ganhou hoje uma medalha de ouro na plataforma, no segundo dia de prova do Sul-Americano Absoluto, em Mar Del Plata (ARG). O Brasil soma cinco medalhas nos saltos (três de ouro e dois de bronze). Juliana conquistou a quarta vitória na plataforma no Sul-Americano (1998/2000/02/04), com 452,85 pontos, seguida pela colombiana Diana Piñeda (430,80). A brasileira Evelyn Winkler (397,26 pontos) foi terceira. Amanhã, Juliana salta no trampolim de 3 metros, prova que também terá Milena Sae. César Castro e Hugo Parisi disputam o trampolim de 1 metro. "Saltei bem, mas acho que houveram alguns erros da arbitragem, não só comigo. Teve salto que valia uns oito para nove pontos e eu ganhei somente 6,5. Mas o que interessa é a vitória", disse Juliana, medalha de prata na prova nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em 2003. A dupla formada por Hugo Parisi e Ubirajara Barbosa venceu a plataforma sincronizada (260,19 pontos), prova que tinha a presença de apenas dois países - os venezuelanos Yoel Alvarado e Ricardo Montenegro (com 222,42 pontos) foram segundo.