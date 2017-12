Juliana Veloso garante vaga em Atenas A saltadora brasileira Juliana Veloso garantiu presença nos Jogos Olímpicos, durante a disputa da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, em Atenas. A seletiva está sendo disputada no mesmo parque aquático onde, em agosto, será realizado o torneio de saltos da Olimpíada. Juliana ficou em 14º lugar na semifinal da prova de plataforma de 10 metros ? apenas as 12 primeiras passaram à final. Mas como são 22 as vagas olímpicas disponíveis em cada prova, o resultado bastou para garantir sua presença na delegação brasileira que vai à Atenas. ?Estou muito feliz por já estar na Olimpíada, mas acho que poderia ter ido um pouco melhor, conseguindo vaga na final. Nas eliminatórias, fui 13ª entre 18 semifinalistas, mas nesta fase terminei em 14º?, contou Juliana. A atleta reclamou do frio de Atenas, observando que o sistema de aquecimento da piscina não funcionou direito. ?Dá para sentir frio fora e dentro da piscina. Sem falar que a competição está cansativa, com muitos atletas e muita demora entre os saltos.? O evento serve como teste para a Olimpíada. Agora, Juliana vai se concentrar para a prova do trampolim de 3 metros, que acontece no sábado. Mas não quer criar expectativas, porque a prova não é sua especialidade. Segundo as regras da Federação Internacional de Natação (Fina), haverá 34 atletas em cada modalidade de saltos nos Jogos Olímpicos. Os 12 primeiros saíram do Mundial de Barcelona, no ano passado. As vagas restantes serão preenchidas agora, na Copa. César Castro e Cassius Duran competem nesta sexta-feira, no trampolim de 3 metros.