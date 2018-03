Juliana Veloso na semifinal na plataforma A saltadora brasileira Juliana Veloso garantiu sua vaga na semifinais da prova de saltos ornamentais na plataforma de 10 metros do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. Das 18 classificadas para as semifinais, a brasileira conseguiu a 14ª colocação. A prova foi dominada pelas australianas Loudy Tourky e Lynda Dackiw, que ficaram com as duas primeiras posições, respectivamente. As chinesas Lao Lishi e Li Na fizeram a terceira e quarta posições. A partir de agora, as 12 primeiras vão para a final. NADO - Também nesta quarta-feira, a equipe japonesa de nado sincronizado conquistou a medalha de ouro na prova de rotina livre combinada. As japonesas somaram 98,500 pontos, contra 97.333 de Espanha e Estados Unidos, que empataram na segunda posição.