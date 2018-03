Juliana Veloso obtém vaga em Mundial Juliana Veloso conquistou vaga para o Mundial de Desportos Aquáticos de Fukuoka, Japão, em julho, na modalidade plataforma dos saltos ornamentais. A atleta assegurou presença no Mundial, quinta-feira, no Coral Springs Aquatic Center, nos Estados Unidos, onde treina Fernando Scherer, o Xuxa. Juliana ficou em quarto lugar no USA Diving Grand Prix, mas somou 291 pontos, 20 a mais que o índice fixado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para o Mundial.