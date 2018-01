Juliana Veloso se despede com 16º lugar A brasileira Juliana Veloso encerrou nesta sexta-feira a sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, no Canadá. Ela ficou em 16º lugar na semifinal do trampolim de três metros, somando 464.94 pontos, e não avançou à final. Neste sábado, Cassius Duran e Hugo Parisi disputam a plataforma de dez metros. E no domingo, os dois competem na plataforma sincronizada. Juliana entrou na semifinal na 13ª posição e gostou do resultado, uma vez que sua especialidade é a plataforma de dez metros (ficou em 11º lugar nessa prova). "Não esperava entrar na semifinal. Então foi excelente", disse a brasileira. Na mesma prova de Juliana, a norte-americana Chelsea Davis, de 17 anos, bateu a cabeça no trampolim ao errar um salto. Após o choque, a atleta caiu na água já inconsciente e sangrando no rosto. Os técnicos que acompanhavam a competição à beira da piscina pularam na piscina para prestar os primeiros socorros. Chelsea tinha ferimentos no nariz, na testa e na boca. Mas já tinha recuperado a consciência quando foi retirada da piscina. Levou pontos. A saltadora disputava o Mundial pela primeira vez em sua carreira. Fazia o seu quarto salto das eliminatórias e ocupava o 14º lugar no momento do acidente. Na maratona aquática, a brasileira Pâmela Engel terminou em 16º lugar na prova de 25 quilômetros, em 6h11m14s5. A holandesa Edith Van Dijk foi a campeã, com 5h25m06s6.