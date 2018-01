Juliana Veloso vence novamente nos Saltos Ornamentais Juliana Veloso encerrou com mais uma medalha de ouro, agora no trampolim de 3m, sua participação na Taça Brasil de Saltos Ornamentais, disputada nas piscinas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Mesmo não sendo especialista nesta modalidade, ela levou a melhor sobre as favoritas Milena Sae, segunda colocada, e Evelyn Winkler, que levou o bronze. A atleta do Fluminense encerrou em São Paulo um ano de estatística perfeita. Juliana venceu todas as provas que disputou e, desta maneira, assumiu a condição de favorita a representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2007 nos trampolins de 1 e 3 metros, plataforma, plataforma sincronizada e trampolim de 3m sincronizado. ?Agora vou tirar férias e, no ano que vem, começar a treinar pesado para o Pan. Além disso, tem o Mundial logo no começo do ano. Será uma temporada emocionante?, disse Juliana, que terá um curto período de férias até janeiro. ?A intenção é recuperar as forças para encarar uma maratona em 2007?, completou.