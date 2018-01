Juliana Veloso volta a saltar no Rio Como preparação para o Pré-Olímpico, em fevereiro de 2004, quando estarão em jogo 22 vagas para as Olimpíadas de Atenas, os atletas brasileiros dos saltos ornamentais participam amanhã do Circuito Brasil Olímpico, no Parque Aquático Júlio Delamare, no complexo esportivo do Maracanã. Entre os participantes estará Juliana Veloso, principal saltadora do Brasil e medalha de prata na plataforma e bronze no trampolim de 3 metros, nos Jogos Pan Americanos de São Domingos. Os saltadores serão divididos em duas equipes. A primeira formada pela própria Juliana, além de César Castro, Ubirajara Barbosa e Camila Farias. O outro time contará com Cassius Duran, medalha de prata na plataforma, no Pan de São Domingos, Hugo Parisi, Milena Sae e Evelyn Wincler. Juliana Veloso vai voltar a competir após fraturar dois ossos da mão direita, na véspera do embarque para o Pan. "Depois da competição, fiquei três semanas com gesso e outras três com uma tala, mas já me sinto totalmente recuperada", afirmou a atleta, que já está pensando no Pré-Olímpico. "O Circuito vai ser importante para começar a dar ritmo e, acima de tudo, fundamental na divulgação da modalidade." Os integrantes de cada equipe saltarão uma vez em cada aparelho (trampolim de 1 e 3 metros, plataforma de 5 e 10 metros). Haverá ainda salto sincronizado. As duplas femininas saltarão do trampolim de 3 metros enquanto as masculinas, da plataforma de 10 metros.