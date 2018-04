Juliana/Larissa vencem em Barcelona e quebram recorde

Além do título da etapa e da temporada, Juliana e Larissa comemoraram neste domingo um recorde na história do Circuito. Venceram oito etapas no mesmo ano, feito nunca alcançado por alguma dupla feminina ou masculina.

Elas faturaram o tetracampeonato do Circuito ao vencerem em Brasília, Osaka (Japão), Moscou (Rússia), Klagenfurt (Áustria), Stare Jablonki (Polônia), Aland (Finlândia), Haia (Holanda) e Barcelona (Espanha).

"O mais importante neste final de semana foi conquistar o campeonato", afirmou Juliana, que não desprezou o recorde. "Conquistar oito medalhas de ouro mostra que somos capazes de jogar em um alto nível em cada final de semana diante das melhores duplas do mundo", destacou.

O Circuito Mundial terá sequência com mais duas etapas, em outubro, na China, e em dezembro, na Tailândia. No entanto, o Brasil não contará com as duplas Juliana e Larissa, Maria Elisa e Talita e Ana Paula e Shelda. Elas já avisaram que não vão participar destas últimas etapas.