Juliana/Larissa vencem em João Pessoa Uma semana depois de vencer as norte-americanas Walsh e May na etapa de Acapulco do Circuito Mundial, a dupla brasileira Juliana e Larissa venceu neste domingo a etapa de João Pessoa do Circuito Banco do Brasil. Elas venceram a dupla formada por Sandra/Ágatha com parciais de 18/13 e 18/14. Juliana e Larissa mantiveram um ritmo forte durante toda a partida, forçando o ataque e impedindo o contra-ataque adversário. Elas estiveram na frente do placar durante todo o jogo e, apesar da partida ter sido bastante equilibrada, venceram o primeiro set por 18 a 14. O segundo set foi praticamente um repetição do primeiro e Juliana e Larissa fecharam por 18 a 13. ?Este título tem um sabor muito especial para nós. Foi em João Pessoa que conquistamos nosso primeiro título juntas, no ano passado, e temos um carinho muito especial pela cidade desde então. A torcida foi maravilhosa, nos apoiou o tempo todo e este incentivo foi muito importante para conseguirmos esta vitória?, disse Juliana.