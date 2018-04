Juliana/Taiana e Fernanda Berti/Josi são eliminadas no vôlei de praia na Áustria

O Brasil não tem mais representantes na chave feminina da etapa da Áustria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Klagenfurt. Nesta sexta-feira, as duas duplas do País que ainda estavam vivas na competição, Juliana/Taiana e Fernanda Berti/Josi, foram eliminadas nas oitavas de final.

A etapa de Klagenfurt é o quarto evento da Major Series desta temporada e o último estágio do Circuito Mundial antes da Olimpíada. Por isso, os brasileiros que disputarão os Jogos do Rio não estão na disputa do estágio na Áustria, o que resultou em um resultado decepcionante.

Juliana e Taiana foram eliminadas ao caírem diante das suíças Betschart e Hüberli por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/17. Já Fernanda Berti e Josi até começaram melhor, mas sofreram a virada e perderam para as argentinas Gallay e Klug por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/18 e 15/10.

MASCULINO - Na chave masculina, a sexta-feira definiu os classificados para as oitavas de final da etapa austríaca, e três das quatro duplas brasileiras avançaram. Guto/Saymon, Álvaro Filho/Vítor Felipe e Ricardo/André fizeram bonito e continuam na disputa pelo título. Já a dupla Márcio Gaudie/Vinícius perdeu na repescagem e foi eliminada.

Os únicos a avançarem direto da fase de grupos foram Guto e Saymon, que terminaram na liderança do Grupo D com a vitória sobre Pedlow/O´Gorman, do Canadá, por 2 sets a 1, com parciais de 23/25, 21/19 e 15/13. Já Álvaro e Vítor foram para a repescagem após passarem por Semenov/Krasilnikov, da Rússia, assim como Ricardo e André, que bateram Allen/Brunner, dos Estados Unidos, e Márcio Gaudie e Vinícius, que aproveitaram a desistência de seus adversários, os poloneses Kadziola e Szalankiewicz.

Na repescagem, Marcio e Vinícius perderam para os italianos Tomatis e Dal Molin por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/14 e 15/9. Álvaro e Vítor passaram pelos norte-americanos Doherty e Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Já Ricardo e André eliminaram os donos da casa Ermacora e Pristauz-Telsnigg por 2 a 1: 19/21, 21/19 e 17/15.