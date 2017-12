Juliano Ramos ganha prêmio no boxe O peso leve Juliano Ramos, que manteve a invencibilidade no Brasil e no exterior em 2003, foi eleito o melhor pugilista profissional do ano pela Federação Paulista de Boxe. Os outros prêmios: melhor amador ? Domingos de Jesus (meio-médio ligeiro); clube ? Guarany; técnico ? Aparecido Silva; revelações entre os amadores ? Paulo Rogério (peso galo) e César Pereira Ferreira (médio).