Julio César Chávez se despede com vitória Julio César Chávez teve uma despedida digna de sua vitoriosa carreira no boxe. Diante de um fanático público, na Cidade do México, o pugilista mexicano derrotou o norte-americano Frankie Randall por pontos, no último de seus 113 combates. Afinal, dessa vez ele garantiu que se aposenta mesmo - já tinha tentado parar anteriormente. Aos 41 anos, Chavez somou sua 106ª vitória (86 por nocaute), sendo que ainda perdeu 5 vezes e conseguiu 2 empates. Nos 24 anos de carreira, o maior pugilista mexicano da história conquistou o título mundial em três categorias diferentes: superpenas, leves e meio-médios-ligeiros. Contra Randall, com quem tinha um retrospecto de uma vitória e uma derrota, Chávez foi sempre melhor e ganhou por decisão unânime dos jurados, para delírio da multidão que lotou a Plaza de Toros na Cidade do México. ?Obrigado por tanto amor, tanto carinho e tantos aplausos?, agradeceu o ídolo.