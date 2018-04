Julio Cesar: ''''Mereço estar na seleção'''' Julio Cesar não quis saber de rótulo de herói depois de fechar o gol frente ao Uruguai. Preferiria dividir os méritos e fazer um desabafo. ''''As pessoas aqui no Brasil só vêem o Kaká, o Ronaldinho, o Robinho. Eu e o Doni temos condições de estar na seleção, pois estamos jogando muito bem na Europa'''', disparou o camisa 1. O goleiro anda incomodado, principalmente com os torcedores paulistas, sobre o fato de só falarem em Rogério Ceni. ''''Chega de falar do Rogério. Eu sei que ele tem condições de estar na seleção, como outros sete, oito goleiros.'''' Polêmicas à parte, Julio Cesar garantiu ter feito, na quarta-feira, seu grande jogo com a camisa da seleção brasileira. ''''Não apenas pelo clima que rondava, mas também pela atuação, foi minha maior partida'''', comemorou, garantindo não ter falhado no gol. ''''É o instinto do goleiro. Se o Maicon, o Alex, alguém falasse comigo, eu deixaria a bola passar. Não falhei, foi mérito do atacante.'''' Julio Cesar festejou o jogo da vida com a mãe, Maria de Fátima. ''''Mãe, estou feliz. Tenho que agradecer a Papai do Céu pela atuação.'''' Essas foram as palavras do goleiro após sair do Morumbi. Do estádio, ele passou no hotel onde a equipe estava concentrada e foi jantar com a família. O empresário do goleiro, Josias Cardoso, também participou do encontro. ''''Às 3h30, ainda estávamos no restaurante. Ninguém dormiu direito'''', contou Maria de Fátima, que mora no Rio e foi a São Paulo para prestigiar o filho. Julio Cesar acordou tarde, assistiu a vários programas de televisão, a fim de ver a repercussão de sua atuação, almoçou e retornou para a Itália. ''''Ele sentiu o sangue ferver ao escutar a torcida paulista gritando seu nome'''', revelou a mãe.