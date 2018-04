Julio Cesar usa time nanico para voltar à seleção

Julio Cesar foi o único goleiro que se salvou da "maldição da Inglaterra", que leva todos os goleiros brasileiros para o banco de reservas. Titular da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o ex-goleiro do Flamengo foi contratado em agosto pelo Queens Park Rangers, equipe que ocupa a última posição do Campeonato Inglês, e não virou suplente como aconteceu com Cavalieri e Doni, no Liverpool, e com Gomes, no Tottenham.

Com 32 anos, ele estreou em setembro contra o Chelsea e fechou o gol, garantindo o empate por 0 a 0. O jogo do returno, na primeira semana de janeiro, foi ainda melhor: vitória por 1 a 0 dentro do Stamford Bridge, quebrando um tabu de quase 30 anos.

Os dois resultados foram celebrados como heroicos pela equipe, que só tem a ambição de continuar na elite e havia conseguido vencer apenas uma partida na competição.

As boas atuações de Julio Cesar foram prejudicadas por uma contusão muscular que o afastou da equipe por cinco rodadas.

Em várias entrevistas, declarou que pretende voltar a jogar pela seleção brasileira e vê a mudança da comissão técnica como uma nova oportunidade. "Eu tenho um projeto de voltar à seleção brasileira. Apesar de o Queens Park Rangers não ter uma expressão muito grande, o Campeonato Inglês é visto no mundo inteiro e acho que vou ter muito mais trabalho do que na Inter", declarou após sua contratação.

Julio Cesar merecia uma equipe mais competitiva na Inglaterra. Pela Inter de Milão, seu clube anterior, atuou em 300 jogos em sete temporadas e conquistou 14 títulos, com destaque para o Mundial de Clubes de 2010, a Copa dos Campeões do mesmo ano e os cinco títulos italianos, sendo o último em 2009/10.

Foi no futebol italiano que Julio garantiu o posto de um dos melhores goleiros do mundo e ganhou a vaga de titular da seleção brasileira.