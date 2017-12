Júlio Silva avança no qualifying em Roland Garros O brasileiro Júlio Silva precisou de dois tie-breaks para se classificar para a terceira rodada do qualifying de Roland Garros, ao derrotar o israelense Dudi Sela, número 163 do ranking mundial, por 2 a 0 (7/6 (7/2) e 7/6 (9/7)). O jogo, muito equilibrado, durou duas horas e quatro minutos. Silva, que é paulista de Jundiaí, é o único representante brasileiro no qualificatório, depois que André Sá, Ricardo Mello e André Ghem caíram na primeira rodada - o mesmo ocorreu com Maria Fernanda Alves, no feminino. Flávio Saretta e Marcos Daniel, os dois melhores brasileiros do ranking, já estão garantidos no torneio. Número 212 no último ranking mundial, Silva precisa agora de mais duas vitórias para disputar o segundo Grand Slam da temporada, que começa no domingo. Nesta sexta-feira, ele enfrenta o checo Tomas Cakl, número 164 do ranking mundial, que venceu o francês Antony Dupuis por 2 a 0 (7/5 e 7/6 (9/7)). Quem vencer disputa uma vaga na chave principal contra o ganhador do duelo entre o espanhol Oscar Hernandez, 130.º do ranking, e o francês Cyril Saulnier, 133.º.