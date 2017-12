Júlio Silva consegue vaga para disputar Roland Garros Júlio Silva tornou-se neste sábado o terceiro brasileiro classificado para a chave principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que começa neste domingo, em Paris. Ele venceu o checo Tomas Cakl por 2 a 0 (6/2 e 7/5), neste sábado, e se junta a Flávio Saretta e Marcos Daniel, que já estavam garantidos por causa do ranking. A organização do torneio ainda não divulgou o adversário de Julio, que ganhou um prêmio de 12,6 mil euros apenas pela presença entre os 128 participantes. Saretta vai estrear contra o italiano Potito Starace, número 78 do ranking, enquanto Daniel pega o francês Mathieu Montcourt, número 213, convidado pela organização. Neste sábado, o francês Arnaud Clement anunciou sua desistência do torneio, por causa de uma ruptura muscular na coxa esquerda. Ele estrearia neste domingo contra o número 1 do ranking, Roger Federer, que tenta sua primeira conquista no Grand Slam francês. Agroa, Federer jogará contra um "lucky loser", que será sorteado entre os 16 tenistas derrotados na última rodada do qualifying.