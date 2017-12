Júlio Silva é eliminado do Aberto de Roland Garros O brasileiro Júlio Silva não conseguiu superar o norte-americano Kevin Kim e foi eliminado na primeira rodada do Aberto de Roland Garros, nesta segunda-feira, ao perder por 3 sets 1, com parciais de 5/7, 2/6, 7/6 (7/4) e 6/7 (3/7), em pouco mais de duas horas de partida. Júlio Silva era o único brasileiro que tinha conseguido vaga no Grand Slam francês através do qualifying. Com a vitória, Kim enfrentará o espanhol Rafael Nadal, que nesta segunda se tornou o tenista com o maior número de vitórias seguidas em pistas de saibro, com 54. Alguns cabeças-de-chave não tiveram trabalho para vencer seus jogos e avançar à segunda rodada do torneio. O argentino Gastón Gaudio, 10.º pré-classificado, passou pelo croata Roko Karanusic por 3 sets a 0 - com um triplo 6/2; o norte-americano James Blake (cabeça 8) eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan por 3 a 0 - com parciais de 6/0, 6/4 e 7/6 (7/3) -; e o alemão Nicolas Kiefer (cabeça 13) ganhou do austríaco Jurgen Melzer por 3 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/1. Os outros resultados do dia são: Jose Acasuso (ARG) 3 x 2 Fabrice Santoro (FRA) - 6/3, 6/1, 3/6, 1/6 e 11/9 Martín Vassallo Arguello (ARG) 3 x 0 Paul Goldstein (EUA) - 6/2, 6/0 e 6/3 Nicolás Lapentti (EQU) 3 x 2 Wesley Moodie (AFS) - 4/6, 7/6 (7/5), 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 6/2 Paul Capdeville (CHI) 3 x 1 Greg Rusedski (GBR) - 6/3, 6/1, 4/6 e 7/6 (9/7) Mario Ancic (CRO) 3 x 1 Nathan Healey (AUS) - 6/3, 4/6, 7/6 (7/3) e 6/1 Raemon Sluiter (HOL) vence Jarkko Nieminen (FIN) - 6/2, 7/6 (8/6), 2/1 e abandono Tomas Berdych (RCH) 3 x 0 Feliciano López (ESP) - 6/2, 6/4 e 6/3 Philipp Kohlschreiber (ALE) 3 x 1 Oliver Marach (AUT) - 6/3, 7/5, 6/7 (6/8) e 6/2 Richard Gasquet (FRA) 3 x 0 Wang Yeu-tzuoo (TWA) - 6/4, 6/1 e 7/5 Stefano Galvani (ITA) 3 x 2 Florian Mayer (ALE) - 4/6, 6/0, 7/6 (7/4), 3/6 e 7/5 Ilia Bozoljac (SER) 3 x 0 Boris Pashanski (SER) - 6/4, 6/3 e 6/4 Max Mirnyi (BIE) 3 x 0 Gilles Muller (LUX) - 6/3, 6/1 e 7/6 (7/3)