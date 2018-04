Juniores felizes com a chance de jogar Quem trocaria as férias por mais alguns dias de trabalho e ainda assim não acharia ruim? No São Paulo, os juniores Aislan, Serginho e Eric estão dando pulos de alegria. Os três se preparavam para descansar, quando foram convocados para se apresentar ao elenco profissional. Eles estão relacionados para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, em Curitiba.