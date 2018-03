Juraci não garante vaga em Pequim O triatleta Juraci Moreira não garantiu vaga olímpica ontem, na Copa do Mundo de Madri. O brasileiro teve hipotermia (baixa temperatura) durante a prova. O mau tempo - chuva e frio - fez 35 dos 65 atletas desistirem. Para ir a Pequim, Juraci tem de conquistar boa colocação no Mundial de Vancouver, no Canadá, em 8 de junho.