Justiça da bola

Ainda é cedo para declarar os corintianos campeões - a vantagem de 2 pontos sobre o Vasco pode ser tirada já no domingo. Mas a difícil vitória sobre o Ceará, anteontem, em Fortaleza, significou passo importante na busca pelo título. E os heróis do triunfo foram, sem dúvida, Tite, com alterações corretas, e Júlio César, autor de três defesas espetaculares.

O treinador não é o Rinus Michels brasileiro. Longe disso. O elenco corintiano, porém, não lembra em nada a seleção holandesa que encantou o mundo em 1974 e ganhou o apelido de Laranja Mecânica. Não podemos exigir mais de Tite com as peças que tem nas mãos. Analisando friamente, um eventual vice-campeonato já seria bom resultado, embora o torcedor não vá aceitar a perda do título.

Lembremos o início da temporada. O clube já havia se desfeito do bom volante Elias, negociado com o futebol espanhol. Depois da incrível derrota para o Tolima, na pré-Libertadores, Ronaldo se aposentou e Roberto Carlos partiu para a Rússia. Algumas contratações em caráter de emergência foram feitas, mas nada que transformasse o time regular num esquadrão.

Adriano, a principal aposta, se machucou pouco depois do desembarque no Parque São Jorge. Recuperou-se, entrou em poucos jogos e nada fez. Hoje, ainda fora de forma, lembra mais um amador do que o Imperador dos gols. Liedson já não é o jovem que brilhou com a camisa alvinegra no passado. Ainda tem importância na equipe, mas não é mais tão decisivo, principalmente após as lesões. O zagueiro Chicão, líder do plantel há três temporadas, caiu tecnicamente, se envolveu em problemas e acabou afastado por várias rodadas.

O que o corintiano pode querer de Tite? Goleada atrás de goleada, atuações primorosas? O gaúcho é treinador, não um mágico capaz de transformar bons atletas em craques como Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo. Não digo, de jeito nenhum, que o elenco é ruim. Só precisamos enxergar as claras limitações. A zaga comete seus pecados, mas tem ido bem com Leandro Castán e Paulo André. Os laterais, Alessandro e Fábio Santos, são razoáveis. No meio, Ralf e Paulinho formam dupla eficiente - não são, contudo, extraordinários. Os responsáveis pela armação, Danilo, Alex e Morais, ficaram abaixo da expectativa em 2011. No ataque, Emerson e Willian foram relativamente bem, com altos e baixos, assim como Liedson, prejudicado por contusões.

Ouvi alguns comentaristas dizerem em debates na TV e concordo: há pelo menos duas ou três equipes com elenco superior ao corintiano. O Flamengo, o Inter e o próprio Vasco têm, no papel, jogadores mais tarimbados e badalados que o Corinthians.

O Alvinegro paulista, no entanto, é hoje líder com méritos. Mesmo sem brilho, tem estrutura bem montada pelo contestado Tite, a garra que sempre o caracterizou, a força da torcida (seu famoso 12.º atleta)... e um goleiro bastante regular.

Sempre nos esquecemos de Júlio César quando o Corinthians ganha. E sempre nos lembramos dele quando perde. Não o considero nome para a seleção brasileira e não acredito que entrará para a história como um dos melhores camisas 1 do clube. Mas é fato que tem participação fundamental na liderança do time neste Brasileiro. Contra o Ceará, na quarta-feira, foi o melhor em campo. Contra o Cruzeiro, em Minas, há algumas semanas, defendeu de forma incrível cabeçada de Wellington Paulista no fim, garantindo a vitória por 1 a 0. Seus erros foram bem menores que os acertos. A ponto de a torcida ter sofrido com sua ausência por contusão no primeiro turno da competição.

Alguns conceitos no futebol, porém, nunca mudam. E uma coisa é certa: se o Corinthians não for campeão, a culpa será de Tite e Júlio César.