Justiça determina demolição de obras na Marina da Glória

A Justiça determinou nesta quarta-feira que a construtora EBTE realize a demolição das obras já realizadas para a garagem de barcos na Marina da Glória, no Rio. A decisão da 11.ª Vara Federal do Rio, tomada a partir de um recurso do Ministério Público Federal (MPF), obriga a empresa a restabelecer em até seis meses a estrutura natural da região, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A área em litígio tornou-se uma dor de cabeça para os organizadores dos Jogos Pan-Americanos até o início deste ano. Mas, depois de várias etapas de brigas judiciais, ficou definido que as provas de vela do Pan serão disputadas em instalações provisórias, também na Marina da Glória, mas distantes do local onde estão sendo feitas obras para a garagem de barcos. Portanto, a nova medida da Justiça não afetará os Jogos. A EBTE é quem teria o direito de explorar a área, por meio de um contrato de cessão de terreno, mas a procuradora do MPF, Gisele Porto, constatou que o espaço usado para as obras de garagem não foi cedida pela União nem à prefeitura do Rio e nem à construtora. A empresa, no entanto, deve recorrer da decisão.