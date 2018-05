Justiça determina soltura de dez torcedores do Coritiba

A Justiça do Paraná determinou, na noite de quarta-feira, que sejam soltos dez dos 18 torcedores do Coritiba presos por invadirem o gramado do Estádio Couto Pereira após a partida com o Fluminense, no dia 6, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Polícia identifica flamenguistas envolvidos em conflito

Além da invasão de campo, os torcedores promoveram um quebra-quebra no estádio e entraram em confronto com policiais que faziam a segurança da partida. Os jogadores do Fluminense também foram alvo, mas conseguiram escapar da confusão.

A decisão de soltar os torcedores foi tomada pelo juiz Pedro Luís Sanson Corat, da Vara de Inquéritos Policiais. Além da liberação dos dez - que aconteceria na manhã desta quinta -, o juiz prorrogou por mais cinco dias a prisão preventiva de outros cinco envolvidos na confusão, todos presos no último sábado.

Dois torcedores do clube paranaense terão de esperar mais tempo para deixar a reclusão, pois tiveram decretada prisão preventiva de 30 dias. O inquérito sobre a invasão do Couto Pereira e o quebra-quebra dos torcedores foi encaminhado à Justiça, que deve continuar as investigações.