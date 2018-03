Justiça mantém pena a ex-são-paulino Emerson A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal manteve a condenação de Emerson, ex-São Paulo, por falsidade ideológica. Ele cumprirá pena de um ano e seis meses de serviços comunitários, além de pagar R$ 70 mil de multa. O atacante foi preso em 2006 no Aeroporto Tom Jobim, no Rio, por porte de passaporte falso (embarcaria para o Catar, onde joga no Al-Saad).