Justiça marca revanche Lewis x Rahman O ex-campeão mundial dos pesos pesados (CMB/FIB), o inglês Lennox Lewis, ganhou nesta quinta-feira, na justiça de Nova York, o direito de revanche contra o atual campeão Hasin Rahman. A decisão da juiza Mirian Goldman Cedarbaum proíbe Rahman de enfrentar qualquer outro pugilista no prazo de 18 meses, caso não cumpra as cláusulas do contrato para uma revanche contra Lewis. No dia 21 de abril, em Johanesburgo, África do Sul, Rahman nocauteou Lewis e recusou-se a conceder revanche como estava no contrato, assinando acordo com o empresário Don King para colocar o título em jogo em agosto, na China, contra o nigeriano David Izon. Rahman também está sendo acionado pelos advogados de Mike Tyson que, como 1º do ranking do CMB, teria direito a enfrentá-lo pelo título. O caso ameaça a promoção de Don King para realizar o combate na China.