Justiça nega pedido de prisão de Zequinha O ex-campeão mundial de atletismo Zequinha Barbosa, está intimado pelo juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum de Campo Grande, Luís Carlos de Souza Ataíde. Ele será interrogado no próximo dia 11 sobre denúncias formuladas pela Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência de Mato Grosso do Sul, baseada no indiciamento do acusado, em inquérito apurado pela Delegacia de Menores. O documento mostra provas de que o ex-atleta e seu assessor Luís Otávio da Assunção, estão envolvidos na exploração sexual e estupro de crianças. Para a promotora de Justiça da Criança e Adolescência, Ariadine Perondi, ambos deveriam estar presos. Ela solicitou o encarceramento da dupla, bem como de três proprietários de motéis em Campo Grande, que colocaram seus estabelecimento à disposição dos acusados, para pratica dos delitos. O pedido foi analisado e indeferido hoje pelo magistrado. Segundo a promotora, a decisão é um procedimento normal da Justiça num processo que ainda está em curso. Ela está reunindo mais documentos para renovar a solicitação, considerando que existem fundamentos para que sejam determinadas as prisões preventivas dos envolvidos no caso. Também acusados pelos mesmos crimes, os vereadores desta capital, César Disney (PT) e Robson Martins (PSDB) tiveram prisão decretadas, mas conseguiram liberdade através de habeas corpus. Os dois parlamentares renunciaram ao cargo, para evitar cassação.