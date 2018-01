Justin Gatlin bate recorde de vitórias O norte-americano Justin Gatlin superou nesta sexta-feira o recorde de vitórias consecutivas na prova dos 100 metros, no meeting de Daegu, na Coréia do Sul. Foi a nona conquista seguida do corredor, campeão dos 100m e dos 200m no Mundial de Atletismo deste ano, em Helsinque, na Finlândia. Gatlin completou a prova em 10s26.