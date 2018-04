Justin Gatlin é o mais veloz em Yokohama O velocista norte-americano Justin Gatlin, de 22 anos, demonstrou nesta quinta-feira que se encontra ainda em sua melhor forma ao vencer a prova dos 100 metros do Meeting de Atletismo de Yokohama. Depois de conquistar a medalha de ouro em Atenas em agosto, ele estabeleceu hoje o tempo de 9s97 e ficou à frente do compatriota Leonard Scott (10s14) e do japonês Nobuharu Asahara (10s20). O também norte-americano Maurice Greene, ouro em Sydney e bronze em Atenas, ficou apenas na quinta colocação, com o tempo 10s33. Entre as mulheres, a mais rápida nos 100 metros foi a jamaicana Tayna Lawrence (11s28) seguida da norte-americana Angela Williams (11s32) e da usbeque Lyubov Perepelova (11s46).