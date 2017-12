Justin Gatlin leva 2º ouro no Mundial O atleta norte-americano Justin Gatlin conquistou nesta quinta-feira a sua segunda medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Helsinque. Quatro dias depois de vencer nos 100 metros rasos, Gatlin marcou o tempo de 20s04 e chegou em primeiro nos 200 metros. O pódio foi completado por outros dois americanos: Wallace Spearmon fez 20s20 e ficou com a prata e John Capel ganhou o bronze ao cobrir a distância em 20s31. O também norte-americano Tyson Gay, com o tempo de 20s34, chegou em quarto lugar. Esta é a primeira vez que um mesmo país assegura os quatro primeiros lugares numa prova na história dos Mundiais de atletismo.