Justine derrota Clijsters e vai à final na Inglaterra A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, derrotou nesta sexta-feira a sua compatriota Kim Clijsters, número dois, por 2 sets a 1 e garantiu presença na final do Torneio de Eastbourne, evento que distribui mais de US$ 600 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA. Justine fechou o primeiro set por 6/3, mas acabou derrotada no segundo por 7/5. Já no terceiro, ela voltou a ter total domínio sobre Clijsters e não encontrou problemas para fazer 6/1. Agora, ela vai enfrentar na final a russa Anastasia Myskina, que passou pela sua compatriota Svetlana Kuznetsova por 2 a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. No masculino, o tenista croata Mario Ancic garantiu presença na final do Torneio de Den Bosch, disputado na Holanda, ao derrotar o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Agora, ele vai enfrentar na final da competição o checo Jan Hernych, que derrotou o francês Florent Serra por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).