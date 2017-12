Justine Henin arrasa italiana e passa às oitavas em Paris A tenista belga Justine Henin-Hardenne, cabeça-de-chave número 5, arrasou a italiana Tathiana Garbin por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/0 -, neste sábado, e se classificou às oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros, em Paris, o segundo Grand Slam da temporada. A atual campeã do Aberto da França terá pela frente a russa Anastasia Myskina, que bateu a sérvia Ana Ivanovic também por 2 a 0 (parciais de 6/2 e 6/3) e ganhou um beijo do ex-presidente russo Boris Yeltsin, presente nas arquibancadas. Num dos jogos mais equilibrados da competição até o momento, a eslovaca Daniela Hantuchova (15ª pré-classificada) ganhou da francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 10/8. Com mais facilidade, a argentina Gisela Dulko passou pela norte-americana Shenay Perry por 2 a 0, com um duplo 6/1. Em outro jogo do dia, a alemã Anna-Lena Groenefeld (cabeça-de-chave número 13) derrotou a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).