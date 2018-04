Justine Henin avança nos Jogos Olímpicos A belga Justine Henin-Hardenne, atual número um do mundo, venceu com facilidade, nesta quarta-feira, a australiana Nicole Pratt, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 45 minutos de partida. Nas quartas-de-final, ela enfrenta a francesa Mary Pierce, que eliminou Venus Williams com um duplo 6/4.