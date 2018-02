Justine Henin derrota Sharapova e fatura título em Dubai A tenista belga Justine Henin-Hardenne conquistou, neste sábado, mais um título em sua carreira. Na decisão do WTA de Dubai (Emirados Árabes Unidos), que distribui 1 milhão de dólares em prêmios, Henin derrotou a russa Maria Sharapova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2. O tíulo é o 25.º de Justine Henin na carreira e o segundo nesta temporada - ela venceu o Torneio de Sydney, em janeiro, e foi vice-campeã do Aberto da Austrália. Essa é a terceira vez que a belga conquista a competição no Oriente Médio. A derrota em Dubai não permitiu que Sharapova, quarta colocada no ranking mundial, conquistasse seu 11.º título. A russa, de apenas 18 anos, não ganha um torneio desde junho do ano passado, quando faturou o WTA de Birmingham (Inglaterra).