Justine Henin é campeã em Sydney A tenista belga Justine Henin-Hardenne sagrou-se campeã do Torneio Feminino de Sydney, nesta sexta-feira, ao derrotar a italiana Francesca Schiavone, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5. A final foi disputado na quadra Central Internacional de Tênis de Sydney. O torneio serve de preparação para o Aberto da Austrália, que começará na próxima segunda-feira. Já pelo Torneio de Hobart, também disputado na Austrália, a holandesa Michaella Krajicek foi a vencedora da competição ao derrotar a checa Iveta Benesova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.