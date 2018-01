Justine Henin é eliminada na estréia do torneio de Miami A tenista Justine Henin-Hardenne, cabeça-de-chave número 3 do Torneio de Miami, foi eliminada, nesta sexta-feira, na segunda rodada do torneio. Com um placar de 2 a 0 (7/5 e 6/4), a norte-americana Meghann Shaughnessy despachou a belga, terceira do mundo. Na terceira rodada, Shaughnessy enfrentará a sueca Sofia Arvidsson, cabeça-de-chave 32, que bateu a francesa Stephanie Foretz também por 2 a 0 (6/4 e 7/5). Confira outros resultados do dia: Na Li (CHI) 2 x 0 Akiko Morigami (JAP) - 6/1 e 6/2 Jie Zheng (CHI) 2 x 0 Varvara Lepchenko (UZB) - 7/5 e 6/3 Marta Domachowska (POL) 2 x 0 Meng Yuan - 6/4 e 6/4