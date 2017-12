Justine Henin-Hardenne avança no Aberto da França A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número cinco do mundo, venceu nesta quinta-feira a bielo-russa Anastasiya Yakimova por 2 sets a 0, pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Justine, que no ano passado conquistou o título de Roland Garros, fechou o primeiro set com tranqüilidade, por 6/2. Mas, a tenista belga encontrou muitas dificuldades para fechar o segundo em 7/5 - ela chegou a estar perdendo por 5 a 4. Em outro jogo, a eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça-de-chave número 15, derrotou a suíça Emmanuelle Gagliardi por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Já a sérvia Ana Ivanovic passou pela francesa Emilie Loit por duplos 6/1. Com pneu, a norte-americana Shenay Perry venceu a japonesa Akiko Morigami por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/0. A argentina Gisela Dulko derrotou a ucraniana Yuliana Fedak por 2 a 0 (6/2 e 6/4). Também por 2 a 0, a Rússia Anastasia Myskina venceu a húngara Melinda Czink, parciais de 6/2 e 6/4. Já a israelense Shahar Peer venceu a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.