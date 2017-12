Justine Henin-Hardenne conquista torneio na Inglaterra Tricampeã do Aberto de Roland Garros, a tenista belga Justine Henin-Hardenne conquistou neste sábado mais um título na carreira, o Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, ao derrotar a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/5). "Foi muito difícil no final. Anastasia jamais se rendia, pois é uma verdadeira lutadora. A decisão foi uma disputa de nervos, mas felizmente consegui vencer", explicou Henin. Disputado na grama, o Torneio de Eastbourne serviu de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará nesta segunda-feira. Já a tenista holandesa Michaella Krajicek se tornou neste sábado campeã do Torneio de Den Bosch, que distribui pouco mais de US$ 200 mil em prêmios, ao derrotar a russa Dinara Safina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.