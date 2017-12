Justine Henin-Hardenne é campeã de Roland Garros Justine Henin-Hardenne mostrou que é especialista em Roland Garros. A tenista belga derrotou neste sábado a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, em pouco mais de 1h30 de jogo, e conquistou pela terceira vez na carreira a competição - ela já havia ganhado em 2003 e 2005. Justine começou a partida com um bom ritmo e não deu chances para a russa, que pela primeira vez na carreira disputava a final de Roland Garros. Com poucos erros, a belga fechou o primeiro set por 6/4. No segundo, Kuznetsova começou melhor e com um forte saque deu muito trabalho para Justine. Entretanto, ela não conseguiu manter o ritmo e perdeu novamente por 6/4. Agora, em 12 confrontos contra Kuznetsova, Justine tem 11 vitórias. Durante todos os sete jogos da competição, a tenista belga não perdeu nenhum set - a última a conseguir esse feito tinha sido a espanhola Arantxa Sánchez, em 1994. A conquista do titulo garantiu a Justine um cheque de 940 mil euros.