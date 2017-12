Justine Henin-Hardenne ganha fácil na estréia em Paris A tenista belga Justine Henin-Hardenne não encontrou trabalho para estrear com vitória no Torneio de Roland Garros, em Paris, o segundo Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 5, a atual campeã do Aberto francês despachou a estoniana Maret Ani por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/0. Para se ter uma idéia da facilidade encontrada por Henin, o jogo teve duração de apenas uma hora. A surpresa do dia foi a eliminação da russa Nadia Petrova, 3ª cabeça-de-chave da competição e uma das favoritas ao título. Sem mostrar forças dentro de quadra, Petrova perdeu para a japonesa Akiko Morigami por 2 sets a 0 - com um duplo 6/2. Na segunda rodada, a tenista oriental terá pela frente a norte-americana Shenay Perry, que evitou um confronto japonês ao derrotar Shinobu Asagoe também por 2 a 0 (6/3 e 6/1). Os outros resultados da primeira rodada são: Anabel Medina Garrigues (ESP) 2 x 1 Victoria Azarenka (BIE) - 0/6, 6/3 e 9/7 Emmanuelle Gagliardi (SUI) 2 x 0 Maria Elena Camerin (ITA) - 6/4 e 6/2 Shahar Peer (ISR) 2 x 0 Olga Savchuk (UCR) - 6/1 e 6/1 Maria Kirilenko (RUS) 2 x 1 Severine Bremond (FRA) - 1/6, 6/2 e 8/6 Yuliana Fedak (UCR) 2 x 0 Kristina Brandi (PUR) - 6/2 e 6/3 Emilie Loit (FRA) 2 x 1 Clarisa Fernandez (ARG) - 1/6, 6/2 e 6/3