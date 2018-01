Justine Henin-Hardenne pára 3 semanas por causa de lesão A tenista belga Justine Henin-Hardenne, segunda colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), ficará longe das quadras por ao menos três semanas por causa de uma lesão num músculo do joelho direito. Devido à lesão, Justine foi obrigada a abandonar o duelo de duplas no terceiro set na final da Fed Cup contra a Itália. Com a desistência, as italianas ficaram o título da competição após vitórias por 3 jogos a 2, no último fim de semana. Somando a isso, a ganhadora de cinco títulos nesta temporada, entre eles o do Aberto de Roland Garros, poderá ficar de fora do Masters feminino, que reúne as melhores tenistas do ano. A competição acontece entre os dias 6 e 12 de novembro, em Madri, na Espanha. Mas já é certo que a tenista belga ficará de fora do Torneio de Stuttgart (Alemanha), que acontece na primeira semana do próximo mês. Ela também é duvida para o Torneio de Zurique (Suíça). No início do semestre, Justine Henin-Hardenne também ficou longe das quadras por causa de uma fadiga muscular.