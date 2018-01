Justine Henin-Hardenne vence na abertura do US Open Pela primeira rodada do US Open, o último Grand Slam do ano, a tenista belga Justine Henin-Hardenne, atual número dois do mundo, não encontrou dificuldades para derrotar nesta segunda-feira a italiana Maria Elena Camerin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em pouco mais de 1h10 de duelo, que começou com quase duas horas de atraso por causa das chuvas. Na próxima fase, Henin, campeã em 2003, vai enfrentar a norte-americana Vania King, que passou pela australiana Alicia Molik por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. "Estou me sentindo bem fisicamente e preparada para a competição. É muito bom estrear com vitória", explicou a tenista belga. Em outro jogo, a japonesa Ai Sugiyama, cabeça-de-chave número 28, não teve problemas para derrotar a checa Zuzana Ondraskova por 2 a 0, com direito a "pneu" no segundo set: parciais de 6/1 e 6/0. Por sua vez, a francesa Marion Bartoli, cabeça número 26, fez 2 a 0 na russa Olga Poutchkova, com parciais de 6/4 e 6/0. Outra que fez 2 a 0 na primeira rodada foi a norte-americana Jill Craybas, que passou pela checa Iveta Benesova, com parciais de 6/2 e 6/0. O US Open é disputado em quadras de cimento e distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios.