Justine Henin vence Sharapova e vai à final na Austrália A belga Justine Henin-Hardenne venceu nesta quinta-feira a russa Maria Sharapova (4-6, 6-1 e 6-4), em duas horas e 26 minutos, e chegou pela segunda vez em sua carreira à final do Aberto da Austrália. Henin-Hardenne foi campeã em Melbourne em 2004, mas em 2005 não pôde defender seu título por causa de contusões. Ela enfrentará na final a vencedora do jogo entre sua compatriota Kim Clijsters e a francesa Amélie Mauresmo. Henin-Hardenne, campeã do último Aberto da França e do Aberto da Austrália em 2004, não pôde defender seu titulo em 2005 porque sofreu uma fratura na perna direita. Com a derrota, caiu por terra o sonho de Sharapova de converter-se na primeira russa e chegar a uma final do Australian Open.