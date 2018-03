Juventude: Tudo ia bem até a final do Gauchão Nome: Esporte Clube Juventude Fundação: 29/6/1913 Presidente: Sérgio Florian End: R. Hércules Galló, 1547 - Caxias do SUl (RS) Site: www.juventude.com.br Apesar de ter sido rebaixado no Brasileirão do ano passado, o Juventude tem um bom time, que fez belo papel no Gauchão. Mas só até o jogo final, quando levou goleada de 8 a 1 do Internacional. A equipe entra como uma das candidatas a brigar pela promoção para a Série A. No banco, o técnico Zetti é a esperança de manter regularidade da equipe. O ponto positivo é o atacante Mendes, confirmado no elenco. E o matador ganhou um companheiro para deixá-lo na cara do gol. Trata-se do meia Xuxa, que defendeu o Mirassol no Paulistão. TÉCNICO: Zetti títulos: nenhum >último clube: Ituano (2008) ESTÁDIO: A.Jaconi Localização: Rua Hércules Galló, 1547 - Caxias do Sul Capacidade: 23.726 pessoas Inauguração oficial: 23/3/1975 ELENCO GOLEIROS Diego e Edson ZAGUEIROS Márcio Alemão, Alex Moraes, Dirley, Laerte e Nunes LATERAIS Alisson, Élvis, Helder, Alexandre, Ceará e Márcio Goiano. MEIO-CAMPISTAS Dionathan, Hércules, Juan Perez, Lauro, Renan, Alan, Bruno, Fabinho, Leandro Cruz, Danilo, Paulo César, Zezinho e Xuxa ATACANTE Mendes, Ivo, Gabriel, Maycon, Thiago e Felipe